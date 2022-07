Incendies en Gironde : les pompiers resteront mobilisés plusieurs semaines pour surveiller la végétation

Plus de 20.000 hectares sont partis en fumée dans la région.

La végétation particulière de la région laisse craindre une reprise des feux et la présence de flammes basses, très difficiles à surveiller

Alors que les feux de Landiras et de la Teste-de-Buch sont « contenus » mais pas « fixés », la mission des pompiers risque de s’éterniser en Gironde.

« On sait que la lutte va encore durer longtemps », prévient la préfète Fabienne Buccio, ce vendredi matin sur France Info.

« Il y a le feu, le fixer, l'éteindre et puis il y a le surveiller », explique-t-elle. Pour le feu de Landiras, « on a un sol qui est tourbeux, où ça va durer plusieurs semaines », s'inquiètent les autorités, citées par Sud-Ouest.

Cette matière organique fossile formée de débris de végétaux est très présente dans la région. Très inflammable, elle peut entretenir des feux sur une longue période, qui peuvent repartir à tout moment. « Hier, il y avait encore des endroits avec des flammes basses, notamment sur l'incendie de La Teste-de-Buch, des endroits avec des fumées, ça veut dire que dessous ça brûle toujours » explique Fabienne Buccio.

On compte jusqu'à présent un peu plus de 30.000 sinistrés en raison des incendies. La réintégration dans leur habitation se fera « secteur par secteur » en fonction de la progression des feux. Plus de 20.000 hectares sont partis en fumée dans la région.