Paris

Alors que Christine Lagarde déclare « voir un risque de plus en plus élevé de correction des prix de l'immobilier », force est de constater qu'avec la remontée des taux, emprunter pour acheter devient de plus en plus compliqué constate le quotidien Les Echos.

"Le robinet du crédit commence déjà se tarir pour les ménages les plus fragiles, et ceux qui peuvent encore mener à bien leur projet d'acquisition voient leur pouvoir d'achat immobilier régresser."

« Entre décembre 2021 et juin 2022, seulement six mois ont suffi pour faire baisser le pouvoir d'achat immobilier dans les 20 plus grandes villes de France », selon Meilleurtaux cité par Les Echos

"Le courtier dévoile dans une étude le classement des villes qui ont perdu des mètres carrés, à plus ou moins grande échelle. Les pertes de surface les plus importantes correspondent à une pièce en moins."

"C'est la ville de Saint-Etienne qui arrive en tête des grandes perdantes. En décembre 2021, les emprunteurs pouvaient s'offrir 150 m2 à un prix de 1.492 € du mètre carré. En juin, cette surface a été réduite à 136 m2, soit une perte de 14 m2. Cela marque le plus important repli constaté dans cette enquête".