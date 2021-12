Immobilier et performance énergétique : près de 7 millions de logements sont des passoires thermiques

Immobilier

bien plus de logements que prévu.

Le nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE), en vigueur depuis le 1er juillet, révèle de bien mauvaises surprises aux propriétaires des nombreux logements classés énergivores, explique Le Monde.

Le DPE, établi par un professionnel agréé par calcul théorique se basant sur les caractéristiques techniques du bâtiment et non plus sur les factures d’énergies, note les biens de A, la meilleure note, à G, la pire, en fonction de leur performance énergétique. Il doit être annexé à tout contrat de vente ou de location, avec, désormais, de lourdes conséquences juridiques.

"Le monde de l’immobilier ne cache pas son angoisse : « Le nouveau DPE est en train de rendre 40 % du parc immobilier obsolète, pouvons-nous nous le permettre ? », s’interrogeait Jean-Marc Torrollion, président de la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim) lors du congrès de l’organisation syndicale, le 30 novembre, appelant à reporter les échéances prévues par la loi climat et résilience." ajoute Le Monde.

Un délai a été accordé, le 17 décembre, pour l’audit énergétique réglementaire d’un logement classé F ou G proposé à la vente, dont la mise en œuvre est repoussée du 1er janvier au 1er septembre 2022.