Immigration : six Français sur dix favorables à la suppression du regroupement familial

Alors que le gouvernement veut relancer les concertations afin de présenter un projet de loi sur l’immigration en juillet prochain en Conseil des ministres, une majorité de Français se prononce pour une suppression du regroupement familial, mis en place dans le pays à partir de 1976.

En effet, selon un sondage CSA pour CNEWS dévoilé ce mercredi 10 mai, 59% des personnes interrogées se disent ainsi «favorables» à la suppression de ce motif d’immigration lorsque 40% sont contre (1% des sondés ne se sont pas prononcés).

Dans le détail, parmi les 1.009 répondants, les hommes (62%) se montrent un peu plus favorables à l’idée de la fin du groupement familial que les femmes (57%).

Concernant la répartition par âge, la catégorie répondant le plus «oui» à la question «faut-il mettre fin en France à la politique du regroupement familial ?» reste les 50-64 ans (65%), suivie par les 65 ans et plus (62%) et les 35-49 (57%).

Considérant le profil sociologique des répondants, ce sont les CSP-, soit les catégories socio-professionnelles les moins favorisées, qui se montrent les plus fermes (61%) pour arrêter le regroupement familial en France. Arrivent ensuite les CSP+ (60%) et les inactifs (57%).

Sans grande surprise, le clivage politique gauche-droite est très prononcé dans les résultats de ce sondage CSA pour CNEWS. En effet, au total, 33% des sondés de gauche se disent contre la suppression de ce motif d’immigration quand 85% des répondants de droite sont favorables à sa suppression.