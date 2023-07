L'ONU a alerté sur le nombre d'enfants morts en cherchant à traverser la Méditerranée

C'est ce qu'indique les chiffres de l'UNICEF pour les six premiers mois de l'année.

L’ONU a annoncé vendredi 14 juillet que 289 enfants étaient morts en traversant la Méditerranée pour atteindre l’Europe sur les six premiers mois de l’année 2023. Un chiffre deux fois plus important que celui des six premiers mois de 2022 rapporte La Croix.

« Nous estimons qu’au cours des six premiers mois de cette année, 11 600 enfants ont effectué la traversée, soit également le double par rapport à la même période de 2022 », a précisé la responsable aux migrations et aux déplacés à l’Unicef, Verena Knaus. L’Unicef a appelé à la création de couloirs humanitaires sûrs permettant aux enfants de trouver refuge. D'autant qu'un nombre important de ces enfants étaient soit seuls soit séparés de leurs parents.