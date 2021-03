Ile-de-France : pas de confinement en vue pour l'instant selon le directeur général de la Santé

Jérôme Salomon

La région parisienne est actuellement la plus surveillée déclare Jérôme Salomon

"L'Île-de-France est probablement la région que nous surveillons le plus (...) Nous mobilisons l'ensemble des lits et des personnels disponibles", a expliqué le directeur général de la Santé mardi matin sur RTL "Nous sommes en très forte tension et nous suivons la situation jour après jour."

Mais selon Jérôme Salomon "le confinement de l'Île-de-France n'est pas d'actualité", et "C'est une mesure de dernier recours qui ne sera proposée au gouvernement et au chef de l'État que si nous avions l'impression que l'hôpital ne pourrait pas tenir".

Face aux inquiétudes des médecins qui craignent que les phamaciens soient prioritaires lors des livraisons de vaccin, Salomon promet que les médecins pourront recevoir toutes les doses qu'ils ont commandé pour des patients qui ont pris de rendez-vous : "Je tiens à les rassurer. 800.000 doses ont déjà été livrées pour leurs patients éligibles, il y en aura 800.000 de plus, donc il y aura 1,6 million de patients à vacciner pour la fin de la semaine. Toutes les commandes seront honorées",