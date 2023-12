« Il n'y a plus de Nupes » : Jean-Luc Mélenchon enterre officiellement l’alliance de gauche

Jean-Luc Mélenchon en septembre 2022

Après plusieurs semaines de crise, Jean-Luc Mélenchon a officiellement mis fin à la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes).

La Nupes n’est plus. Lors d’une réunion publique à Rochefort (Charente-Maritime) jeudi 30 novembre, Jean-Luc Mélenchon a officiellement enterré la coalition en déclarant : « il n’y a plus de Nupes, alors on fait semblant qu’il y en a toujours une (...) Ce qu'on a construit est déjà détruit ».

Le chef de file de La France insoumise a publiquement dénoncé les désaccords de la gauche. « Cela ne peut pas être ça, l’avenir de la gauche, il y a un programme partagé, il doit continuer à vivre, a-t-il lancé. Comment ? (...) Nous allons faire l’union populaire avec ceux qui veulent. Ceux qui ne veulent pas font ce qu’ils veulent, les Français trancheront ».

Après l’attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre dernier, la Nupes a multiplié les mésententes. Dimanche 12 novembre, Fabien Roussel, le leader du Parti communiste, enterrait sa participation à la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). Suivi par le Parti socialiste qui, à l’initiative de Boris Vallaud, président du groupe à l’Assemblée nationale, suspendait sa participation à l’intergroupe parlementaire de la Nupes.