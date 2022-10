«Il n'y a plus de justifications» à faire grève chez TotalEnergies selon Laurent Berger

Laurent Berger

Interrogé sur la position de la CGT face à TotalEnergies, Laurent Berger répond sur LCI ce matin : "Je ne cherche pas le conflit , y compris avec les autres organisations syndicales. Chacun a sa stratégie. Je demande juste de regarder les résultats obtenus par les uns et les autres. L'efficacité syndicale ne se mesure pas aux emmerdements que l'on cause aux Français. Je crois que oui le boulot a été fait chez Total. Je crois qu'il n'y a plus de justification à faire grève. Mais ce n'est pas à moi de dire ce que doivent faire les grévistes de la CGT."

Vendredi dernier, la CFDT et la CFE-CGC ont signé un accord sur les salaires, prévoyant une augmentation générale, assortie de hausses individuelles et d'une prime exceptionnelle comprise entre 3000 et 6000 euros. «Cet accord va complètement changer la vie des salariés de Total», se félicite le secrétaire général de la CFDT rappelle Le Figaro.

On saura ce midi si la grève est reconduite par les grévistes CGT dans les sites TotalEnergies