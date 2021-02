Il existe un problème "d’islamo-gauchisme" en France pour 7 Français sur 10

Frédérique Vidal

Deux tiers des personnes interrogées (66 %) pour un sondage Odoxa-Backbone consulting sont d’accord avec les propos de la ministre de l’Enseignement supérieur Frédérique Vidal pour qui "l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et l'université n'est pas imperméable" souligne France Info.

Pour 69 % des sondés, il existe bel et bien un problème d’islamo-gauchisme en France. Là encore, les sympathisants de la droite et du centre se retrouvent sur cette position (80 % à LREM, 83 % à LR, 82 % au RN), et les forces de gauche sont divisées (63 % au PS, 50 % à EELV et 46 % à LFI) ajoute Le Figaro

"A leurs yeux, il existe des complaisances de personnalités et de partis politiques de gauche avec l'islamisme radical ou un refus de prendre des positions fermes contre l'islamisme radical par souci de ne pas stigmatiser les musulmans".

Sondage réalisé les 23 et 24 février 2021 par internet auprès d'un échantillon de 1 005 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus