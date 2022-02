Hommage d'Emmanuel Macron aux victimes du métro Charonne le 8 février 1962

Emmanuel Macron

«le 8 février 1962, une manifestation unitaire a été organisée à Paris pour la paix et l'indépendance en Algérie et contre les attentats de l'OAS. Elle a été violemment réprimée par la police: 9 personnes ont perdu la vie, plusieurs centaines furent blessées». écrit un communiqué d'Emmanuel Macron qui ajoute «Soixante ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes et de leurs familles».

Le chef de l'État est le premier président à rendre hommage aux victimes de cette manifestation, qu'avaient organisée les partis de gauche, en particulier le Parti communiste français souligne Le Figaro.

En outre, le préfet de police de Paris Didier Lallement a déposé mardi une gerbe au nom du président lors d'une cérémonie au cimetière du Père Lachaise, à l'occasion du 60e anniversaire de la manifestation.