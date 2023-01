Hausse de la quasi-totalité des crimes et délits en France en 2022

Police

D’après des chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur ce mardi, « la quasi-totalité des indicateurs de la délinquance enregistrée sont en hausse en 2022 par rapport à l’année précédente » écrit Le Parisien.

Ces hausses poursuivent celles observées avant la crise sanitaire pour les homicides, les coups et blessures volontaires, les violences sexuelles et les escroqueries enregistrés par la police et la gendarmerie. Ainsi, le nombre de victimes de coups et blessures volontaires (sur personnes de 15 ans ou plus) enregistrées augmente fortement en 2022 (+15 %, après +12 % en 2021) écrit le ministère.

Les indicateurs de la délinquance enregistrée relatifs aux vols sans violence contre des personnes, aux cambriolages, aux vols de véhicules, aux vols dans les véhicules et aux vols d’accessoires sur véhicules, qui avaient fortement reculé pendant la crise sanitaire, s’accroissent nettement en 2022 ajoute le ministère.

Les violences intrafamiliales (+ 17 %) et sexuelles (+ 11 %) figurent parmi les augmentations les plus importantes, selon le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI).

Les coups et blessures volontaires hors du cadre familial (+ 14 %) et les escroqueries (+ 8 %) sont également en hausse. Tout comme les cambriolages de logements (+ 11 %).