Guillaume Peltier a annoncé son ralliement à Eric Zemmour ce dimanche 9 janvier sur Europe 1. D'après BFMTV, il va devenir son porte-parole pour la campagne présidentielle.

Sur Europe 1 ce dimanche, Guillaume Peltier, ancien vice-président du parti Les Républicains, a annoncé soutenir Eric Zemmour, au détriment de Valérie Pécresse.

« J'ai pris le temps de la réflexion et j'ai mesuré l'enjeu. J'aime la France depuis mon enfance et j'ai décidé, depuis près de vingt ans, par mon engagement politique et civique de la servir. J'ai été numéro 2 des Républicains, porte-parole de Nicolas Sarkozy, je suis député du peuple. Je crois qu'au nom de la droite forte que j'ai fondée au sein des Républicains (...) j'ai pris la décision de soutenir le seul candidat de la droite, le seul fidèle au RPR, le seul capable de battre Emmanuel Macron, parce que capable de rassembler tous les électeurs de droite. Le seul candidat fondamentalement courageux et lucide sur l'état de la société française. J'ai décidé de soutenir Eric Zemmour pour qu'il soit notre prochain président de la République ».

Guillaume Peltier sera d’ailleurs nommé porte-parole de Reconquête, le parti d’Eric Zemmour, selon des informations de BFMTV.

Lors de cette interview sur Europe 1, Guillaume Peltier a critiqué Valérie Pécresse :

« Je n'ai aucune garantie d'un non-ralliement (de Valérie Pécresse) à Emmanuel Macron. Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, c'est la même chose ».

Guillaume Peltier a appelé « les électeurs » et « les parlementaires LR » à rejoindre Eric Zemmour.

Christian Jacob, le président du parti LR, a annoncé ce dimanche l’exclusion de Guillaume Peltier du parti Les Républicains. Christian Jacob s’est exprimé sur Twitter :

« Alors qu'il n’exerçait plus aucune responsabilité dans les instances de LR, Guillaume Peltier fait un retour aux sources en rejoignant Eric Zemmour. Par cette décision, il est de fait exclu de notre famille politique et ne peut plus s’en revendiquer ».

L'ancien numéro 2 avait été écarté de son poste de vice-président cet été par Christian Jacob, après ses prises de positions.

Eric Zemmour enregistre donc un soutien de poids avec Guillaume Peltier. L'arrivée de Guillaume Pelter au sein de la campagne d'Eric Zemmour pourrait également permettre de convaincre de nouveaux maires afin d'atteindre plus rapidement l'objectif des 500 parrainages.