Guerre Israël-Hamas : l’influenceuse interpellée pour apologie du terrorisme va être jugée en comparution immédiate

Un commissariat de police en Seine-Saint-Denis, le 16 octobre 2018

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, l’influenceuse avait ironisé au sujet d'une information, non vérifiée à ce stade, mentionnant la mort d'un bébé israélien tué par le Hamas. Elle sera déférée et jugée en comparution immédiate ce vendredi 10 novembre au tribunal judiciaire de Paris, selon une information de BFMTV.

La jeune femme avait posté une vidéo sur le réseau social Instagram ou elle ironisait sur un rumeur - non confirmée à ce stade - d'un bébé placé dans un four. « L’histoire du bébé qui a été mis dans le four, je me pose la question s’ils ont mis du sel, du poivre... S’ils ont mis du thym? », avait-elle déclaré.

Elle encourt jusqu'à sept ans de prison de 100.000 euros d'amende.