Guerre Israël-Hamas : l’Allemagne s’inquiète d’un risque «réel» d'attentats

Le renseignement intérieur allemand a mis en garde mercredi 29 novembre contre le risque «réel» et «au plus haut depuis longtemps» d'attentats islamistes dans le pays en raison de la guerre entre Israël et le Hamas.

«Nous voyons des appels dans la mouvance djihadiste à des attaques et à ce qu'Al-Qaïda et l'État Islamiste (EI) s'associent au conflit du Moyen-Orient», a déclaré Thomas Haldenwang, patron du renseignement intérieur allemand, dans un communiqué.

Cette mise en garde publique - rare venant de cet organisme en Allemagne - démontre l'inquiétude des autorités, qui craignent des «projets (d'attaques) potentiels contre la sécurité des Juifs, des institutions israéliennes, mais aussi des grands événements» publics dans le pays. «Le danger est réel et n'a pas été aussi élevé depuis longtemps», a déclaré Thomas Haldenwang.