Guerre Hamas-Israël : la trêve et la libération d'otages débuteront vendredi, annoncent le Qatar et le Hamas

La trêve durera quatre jours à compter de vendredi matin.

La branche armée du Hamas, les brigades Ezzedine al-Qassam, a confirmé dans un communiqué publié dans la foulée de l'annonce d'une trêve vendredi par le médiateur qatari, que celle-ci «débuterait vendredi à 07H00 du matin», soit 05H00 GMT.

«Elle durera quatre jours à compter de vendredi matin et comprend un arrêt complet des activités militaires», précise le texte. Pendant cette période, «50 prisonniers sionistes (otages, NDLR) femmes et enfants de moins de 19 ans seront libérés» en contrepartie pour chacun d'entre eux de la libération de «trois prisonniers palestiniens, femmes et enfants».

De son côté, Israël entre en contact avec les familles pour les tenir au courant.