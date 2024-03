Guerre entre Israël et le Hamas : Gérald Darmanin demande aux préfets de renforcer la protection de la communauté juive

La sécurité sera renforcée devant les lieux fréquentés par la communauté juive.

Face à la menace terroriste et à la hausse des actes antisémites, la sécurité sera renforcée devant certains lieux fréquentés par la communauté juive.

Après les événements des derniers jours à Gaza, le ministre de l’Intérieur a demandé aux préfets qu’une « vigilance renforcée » soit assurée par les forces de l’ordre. Gérald Darmanin a demandé aux préfets de renforcer les mesures de protection de la communauté juive, notamment autour des écoles et lieux de cultes.

« Compte tenu du niveau élevé de la menace terroriste qui continue de peser sur notre pays et des tensions au Proche-Orient qui ont connu une brutale augmentation ces derniers jours […] je vous demande de bien vouloir procéder à un renforcement immédiat des mesures de sécurité concernant les sites de la communauté juive », « en particulier en ce qui concerne les écoles » est-il écrit dans un télégramme, daté de vendredi.

Le ministre demande aux préfets qu’une « vigilance renforcée » soit « assurée par les forces de l’ordre, en coordination avec les miliaires de l’opération Sentinelle, par une présence statique, visible et systématique aux heures d’arrivée et de départ des fidèles, lors des rassemblements et offices ».

Gérald Darmanin réclame aussi une « présence systématique des forces de sécurité intérieure aux abords des écoles lors des entrées et sorties des élèves ».

Le ministre de l’Intérieur appelle enfin les préfets à mobiliser « les services de renseignement sur l’évaluation des menaces pour l’ordre public » et de porter une « attention particulière aux éventuelles manifestations à venir ».

Jeudi, une distribution d’aide humanitaire à Gaza a tourné au drame après des tirs israéliens et une bousculade qui ont fait 115 morts, selon le mouvement islamiste Hamas.