Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine « n’a pas rempli un seul » de ses objectifs en Ukraine, selon Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen a tenu à saluer le courage de l'Ukraine face à l'invasion russe en ce jour anniversaire du vendredi 24 février.

A l’occasion du premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, de nombreux dirigeants estiment qu’une victoire ukrainienne est possible.

« Un an après le début de sa guerre brutale, Poutine n’a pas rempli un seul de ses objectifs stratégiques » a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ce vendredi 24 février, à l’occasion de « l’anniversaire » du conflit. N’étant pas parvenu à « effacer l’Ukraine de la carte, il est confronté à une nation plus vigoureuse que jamais », estime Ursula von der Leyen.

L’Ukraine « vaincra sans aucun doute » dans sa guerre contre la Russie malgré « une année sombre de désespoir » depuis l’invasion du pays par l’armée de Moscou, a déclaré le chef de l’Otan, Jens Stoltenberg. « La liberté n’est pas gratuite. Nous devons nous battre pour elle tous les jours. Aujourd’hui, c’est le peuple ukrainien qui se bat courageusement pour sa liberté. Et malgré une année sombre de désespoir et de destruction, sa détermination et son courage l’emporteront sans aucun doute », a-t-il déclaré devant des journalistes à Tallinn.

L’Ukraine entre vendredi dans sa deuxième année de guerre contre les forces russes, marquant le premier anniversaire d’une invasion face à laquelle elle a affiché une résistance acharnée et, aidée des Occidentaux, infligé des revers inattendus à Vladimir Poutine.