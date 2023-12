Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine déplore la détérioration des liens entre la Russie et l'Europe

Vladimir Poutine déplore la dégradation des relations diplomatiques entre Moscou et l'Occident.

Vladimir Poutine a regretté, ce lundi 4 décembre, la dégradation des relations diplomatiques entre Moscou et l'Occident, suite à la guerre en Ukraine et après l'instauration de sanctions contre Moscou. Cette déclaration a été effectuée alors que le chef du Kremlin recevait plusieurs nouveaux ambassadeurs européens au Kremlin.

Il a accueilli notamment les nouveaux représentants de l'Allemagne, de la Suède, du Royaume-Uni, de la Grèce et de la Slovénie.

Avec le représentant suédois, Vladimir Poutine s'est désolé de « l'absence complète de contacts politiques » et d'une restriction « de la coopération économique » et des « liens culturels et humanitaires » entre la Russie et la Suède.

Vladimir Poutine a indiqué, auprès de la nouvelle ambassadrice de Slovénie, que le dialogue bilatéral entre Moscou et Ljubljana avait été « arrêté ». Il a précisé que la Russie est « prête » à le relancer si la partie slovène le souhaitait.