Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine achète-t-il le silence des femmes de soldats ?

Le président russe Vladimir Poutine, Photo AFP

Près de deux ans après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le conflit s’enlise. En tout et pour tout, rapportait Libération sur son site en août dernier, les batailles ont fait plus de 500 000 morts et blessés. On comptait alors 70 000 décès du côté des soldats ukrainiens contre 120 000 du côté des soldats russes. Force est de constater, ainsi qu’Atlantico a déjà eu l’occasion de l’expliquer, que le déroulé des opérations et du conflit commence à inquiéter la population du Grand Ours. Après les opérations menées par les troupes ukrainiennes à proximité de Kherson, un certain nombre de blogueurs russes ont pu faire part de leurs craintes. Sergueï Choïgou, le ministre de la Défense de Russie, avait dû intervenir pour tenter de calmer ces dernières.

Depuis, informe BFMTV sur son site, Vladimir Poutine est soupçonné par le Royaume-Uni d’acheter le silence des femmes et des mères de militaires envoyés sur le sol ukrainien. Il s’agirait d’éviter toute forme de contestation, après des manifestations (de faible ampleur, indiquent les autorités britanniques) à Moscou, dans le courant du mois de novembre 2023.

"Les recherches menées par des médias russes indépendants et les commentaires des épouses de manifestants elles-mêmes suggèrent que, ces dernières semaines, les autorités ont probablement proposé des paiements en espèces aux familles pour qu'elles s'abstiennent de manifester", a ainsi affirmé le ministère britannique sur X (anciennement Twitter).

Cette initiative, soulignent encore les autorités britanniques, s’accompagne d’une politique visant aussi à faire taire les contestations (et tout particulièrement les opposantes) en ligne.