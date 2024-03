Guerre en Ukraine : Macron refuse toute « logique d'escalade » avec la Russie

Emmanuel Macron avait tenu des propos polémiques la semaine dernière.

Le président français Emmanuel Macron a affirmé lundi refuser « d'entrer dans une logique d'escalade », après ses propos controversés sur l'option d'un possible envoi, à l'avenir, de militaires occidentaux en Ukraine. « En réponse à une question qui m'était posée sur l'envoi des troupes, j'ai répondu que rien n'était exclu », a rappelé Emmanuel Macron dans un entretien au quotidien tchèque Pravo, dont un extrait a été mis en ligne lundi soir, à la veille de sa visite à Prague.

« Nous lançons le débat et réfléchissons à tout ce qu'il est possible de faire pour soutenir l'Ukraine », a-t-il ajouté. « J'ai toujours été clair sur le cadre qui était le nôtre, nous ne sommes pas en guerre contre le peuple russe et nous refusons d'entrer dans une logique d'escalade », a-t-il ajouté.

C'est la première fois que le chef de l'État français revient sur ses propos tenus le 26 février à Paris, à l'issue d'une conférence internationale sur le soutien à l'Ukraine.