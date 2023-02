Guerre en Ukraine : les chars légers promis par la France seront « livrés dès la fin de la semaine prochaine», selon Sébastien Lecornu

Les chars légers AMX-10 promis par la France à l'Ukraine seront « livrés dès la fin de la semaine prochaine ».

A quelques jours du premier « anniversaire » de l'invasion russe en Ukraine, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a indiqué dans une interview accordée au Parisien que les chars légers AMX-10 promis par la France à l'Ukraine seraient « livrés dès la fin de la semaine prochaine ».

Sébastien Lecornu n’a pas précisé le nombre exact de chars qui seront livrés par la France à Kiev « pour ne pas donner une information stratégique à la Russie » :

« Les formations sont sur le point de s'achever, ces blindés vont être livrés dès la fin de la semaine prochaine ».

Le ministre des Armées a aussi réaffirmé la position de la France de ne pas livrer pour l'heure les chars Leclerc demandés par Kiev, considérant qu'ayant connu un « succès limité à l'export », il ne pouvait être livré en masse, contrairement au Leopard allemand.

Selon Sébastien Lecornu, le renforcement de l'appui militaire à l'Ukraine ne devrait pas conduire la France ni ses alliés à s'engager plus directement dans le conflit.

Concernant le renforcement de l'industrie militaire, le ministre des Armées a cité le cas de l'entreprise Nexter, fabriquant du canon Caesar fourni par la France à l'Ukraine. « Les chaînes de production vont en fabriquer deux fois plus chaque mois, passant de quatre aujourd'hui à huit d'ici l'année prochaine et le temps de fabrication va diminuer, passant de trente mois à dix-sept mois aujourd'hui, pour un objectif que j'avais fixé à douze mois. Cette augmentation des cadences va permettre de remplacer plus vite les Caesar déjà cédés par les armées à l'Ukraine », selon Sébastien Lecornu.