Guerre en Ukraine : « La Russie ne doit pas gagner cette guerre », confie Emmanuel Macron devant les alliés de Kiev

Emmanuel Macron, aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz, prononce un discours pour ouvrir une conférence de soutien à l'Ukraine avec les dirigeants européens à Paris, le 26 février 2024.

La grande majorité des dirigeants européens, dont le chancelier allemand Olaf Scholz et le chef de l'Etat polonais Andrzej Duda, ainsi qu'une quinzaine de Premiers ministres de pays de l'UE, se sont retrouvés lundi 26 février en fin d'après-midi au palais de l'Elysée, suite à l’invitation d’Emmanuel Macron. Les dirigeants sont à Paris pour réaffirmer leur soutien à l'Ukraine.

Emmanuel Macron s’est exprimé devant les dirigeants réunis à Paris dans le cadre de la réunion de soutien à l'Ukraine.

« Le constat collectif est qu'aujourd'hui, notre sécurité à tous est en jeu. Nous sommes au moment d'un sursaut qui est nécessaire de notre part à tous ».

Selon le dirigeant français, l'Ukraine « a besoin de nous au-delà de ce que nous avons déjà fait avec des efforts budgétaires, économiques, capacitaires qui sont déjà considérables ».

Emmanuel Macron estime que « nous voyons, et tout particulièrement ces derniers mois, un durcissement de la Russie », « qui s’est malheureusement cruellement illustré avec la mort d’Alexeï Navalny ». « Sur le front ukrainien, les positions sont de plus en plus dures et nous savons aussi que la Russie prépare des attaques nouvelles, en particulier pour sidérer l’opinion ukrainienne ».

Pour le président français, « la Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre ».

Volodymyr Zelensky va participer en visioconférence à cette réunion organisée au palais de l'Elysée.