Guerre en Ukraine : la Russie « n'acceptera pas » le plafonnement du prix de son pétrole

La Russie a affirmé ce samedi 3 décembre qu'elle « n'acceptera pas » le plafonnement du prix de son pétrole.

La Russie a affirmé ce samedi 3 décembre qu'elle « n'acceptera pas » le plafonnement du prix de son pétrole. L'Union européenne, le G7 et l'Australie se sont mis d'accord sur ce mécanisme.

Un tel dispositif doit permettre de limiter les moyens de Moscou pour financer son offensive en Ukraine.

Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, cité par les agences russes, a néanmoins révélé que Moscou s'était « préparé » en amont « pour un tel plafond ».

Ce samedi, la présidence ukrainienne a assuré que l'économie russe « sera détruite » par l'introduction prochaine du plafonnement du prix de son baril de pétrole à 60 dollars :

« Nous atteignons toujours notre objectif et l'économie de la Russie sera détruite, et elle paiera et sera responsable de tous ses crimes », a indiqué sur Telegram le chef de cabinet de la présidence ukrainienne, Andriï Iermak, selon qui « il aurait toutefois fallu abaisser (le prix plafond) à 30 dollars pour la détruire plus rapidement ».

Reste à savoir si la Russie va instaurer à son tour de nouvelles sanctions contre les pays européens et les nations soutenant l'Ukraine après ce plafonnement du prix du pétrole russe.