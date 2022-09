Guerre en Ukraine : la "diplomatie du téléphone" de Macron avec Poutine critiquée

Char russe

L’ancien secrétaire général de l’Otan (2009-2014) Anders Fogh Rasmussen critique la diplomatie du téléphone pratiquée par Emmanuel Macron au début de la guerre.

Dans Le Point, Rasmussen déclare : " Je peux dire franchement que ce n'était pas un succès. Macron nous a étonnés dès le début de la crise par une déclaration pour le moins singulière et critique selon laquelle il ne fallait pas humilier Poutine et lui offrir une rampe de sortie. De tels propos ont été désastreux et profondément nocifs. Ce n'était pas à nous de trouver une issue au chef du Kremlin. Il n'y a qu'une seule voie : les Russes en dehors de l'Ukraine. Emmanuel Macron a nui à L'Ukraine et l'a affaiblie. Il a affaibli la cohésion internationale, et je crois qu'il le regrette maintenant et tente de reprendre l'initiative."

Et Rasmussen considère aussi que l'aide militaire de la France à l'Ukraine est insuffisante : "La France déçoit quand il s'agit de l'assistance militaire à Kiev. Naturellement, elle a fourni des armements lourds (canons, missiles antichars), mais c'est peu au regard de la France, qui est la puissance militaire dominante au sein de l'UE et le pays avec la plus forte industrie de l'armement en Europe."