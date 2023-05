Guerre en Ukraine : Evgueni Prigojine, le patron de Wagner, affirme que le groupe paramilitaire russe s'est totalement emparé de la ville de Bakhmout, Kiev dément

Le chef de Wagner, Evgueni Prigojine, a affirmé ce samedi que ses troupes se sont totalement emparées de la ville de Bakhmout

Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgueni Prigojine, a affirmé ce samedi que ses troupes se sont totalement emparées de la ville de Bakhmout.

« Le 20 mai 2023 à midi, Bakhmout a été prise dans sa totalité », a déclaré Evgueni Prigojine, dans une vidéo diffusée ce samedi 20 mai par son service de presse, sur Telegram.

Sur ces images, on le voit se tenir aux côtés d'hommes armés devant des bâtiments en ruines.

Depuis plusieurs mois, la ville de Bakhmout, dans l'Est de l'Ukraine, est l'épicentre de combats intenses entre les forces ukrainienne et l'armée russe.

Vendredi, Evguéni Prigojine, avait pourtant jugé improbable une prise dans les prochains jours de la ville de Bakhmout. Sur Telegram, il expliquait qu'une banlieue nommée Samolet était « une forteresse imprenable formée par des rangées de barres d'immeubles ».

La bataille pour cette ville du Donbass est la plus sanglante et la plus longue depuis le début de l'invasion russe.

Cette annonce intervient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé au sommet du G7 au Japon.

Le ministère de la Défense ukrainien a indiqué ce samedi que Kiev contrôle toujours des zones de Bakhmout, mais reconnaît que la situation est « critique », alors que le patron de Wagner a affirmé avoir pris le contrôle complet de la ville ukrainienne.