Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron affirme que la Russie est "fragile politiquement et militairement"

Emmanuel Macron considère que "le temps joue désormais en faveur de l'Ukraine".

Alors que le conflit en Ukraine a débuté il y a plus de 500 jours, Emmanuel Macron s’est exprimé sur la situation militaire et sur le pouvoir du Kremlin. Le chef de l’Etat français a critiqué le choix et l’action de Vladimir Poutine à l’occasion d’une prise de parole dans le cadre du sommet de l’OTAN à Vilnius en Lituanie. Selon Emmanuel Macron, la Russie "ne divisera ni n'épuisera les partenaires de l'Otan" car elle est "fragile politiquement et militairement".

Emmanuel Macron estime que "le temps joue désormais en faveur de l'Ukraine".

Le président français a aussi tenu à saluer les efforts réalisés lors du sommet afin de soutenir l’Ukraine :

"Ce sommet de l'Alliance atlantique a été celui de l'unité, de la détermination et de l'efficacité. Les alliés ont montré leur unité face aux menées de la Russie. Ils ont non seulement montré leur plein soutien à l'Ukraine mais dit aussi qu'ils agiront ensemble pour que la guerre cesse et que la paix et la stabilité soit rétablie sur notre continent".