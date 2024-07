Guerre en Ukraine : après sa rencontre avec Viktor Orban, Vladimir Poutine précise ses exigences pour une fin du conflit

Viktor Orban lors de sa visite au Kremlin avec Vladimir Poutine.

Le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, a répété ce vendredi son exigence pour un plan de paix en Ukraine. Le dirigeant russe exige un retrait ukrainien des régions qu’il convoite. Vladimir Poutine a reçu le Premier ministre hongrois Viktor Orban au Kremlin. Cette rencontre a suscité une vive polémique en Europe, selon des informations de France Info.

« La Russie veut l’arrêt total et définitif du conflit, la condition pour cela est […] le retrait total de tous les soldats ukrainiens des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk et des régions de Zaporijjia et de Kherson », a confié le président russe à l’issue de sa rencontre.

« Il reste de nombreuses étapes à franchir » pour « mettre fin à la guerre » et « instaurer la paix », a indiqué le dirigeant hongrois, aux côtés de Vladimir Poutine. « Il y a de moins en moins de personnes qui peuvent parler à tous les belligérants, et la Hongrie » est en mesure de le faire.

Viktor Orban s’était rendu mardi à Kiev, où le président Volodymyr Zelensky avait rappelé que l’Ukraine exigeait pour tout cessez-le-feu le retrait complet des forces russes du territoire ukrainien, et le paiement de réparations.

Le président russe a profité de la visite non annoncée de Viktor Orban pour mettre Bruxelles dans l’embarras. Au début de cette rencontre, il a assuré que le Premier ministre hongrois était arrivé à Moscou « non seulement en tant que partenaire de longue date mais aussi en tant que président du Conseil » de l’Union.

L’ambiguïté de la double casquette de Viktor Orban, dont le pays exerce pour six mois la présidence tournante de l’Union européenne, a suscité les critiques des partenaires européens de la Hongrie.

La présidence tournante au sein de l’UE, qu’assure la Hongrie jusqu’à la fin de l’année, permet au pays qui la détient de contrôler l’ordre du jour des réunions des 27, à l’exception de celles des ministres des Affaires étrangères.