Grèves à Noël : au Royaume Uni aussi

Eurostar

Les grèves sèment le chaos autour des fêtes de Noël et du Nouvel An

En Grande-Bretagne, aussi les mouvements de grève se multiplient, qu’il s’agisse des infirmières, des ambulanciers, des postiers, de la police aux frontières et bien sûr des chemins de fer souligne Le Figaro.

Et une grève des 40.000 salariés de Network Rail, le gestionnaire public du réseau ferré, est notamment prévue du 24 décembre au soir au 27 décembre au matin à l’appel du syndicat RMT. Les employés de quatorze compagnies de train privées doivent se joindre à ces débrayages en janvier ajoute Le Figaro.

Conséquence de ces mouvements, Il n’y aura pas d’Eurostar le 26 décembre, jour du «Boxing Day» et du coup d’envoi des soldes, la ligne à grande vitesse britannique étant fermée. Dans les aéroports, les problèmes de contrôle des passeports ont conduit British Airways et Virgin Atlantic à réduire le nombre de vols autour de Noël et du jour de l’An ajoute Le Figaro.