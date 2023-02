Grève du mardi 7 février : le trafic sera de nouveau « très perturbé » à la SNCF et à la RATP

La journée du mardi 7 février sera marquée par un mouvement de grève contre la réforme des retraites.

La journée du mardi 7 février sera marquée par un mouvement de grève contre la réforme des retraites du gouvernement. Les transports en commun seront fortement impactés.

Selon les prévisions de la SNCF, la circulation sera « fortement perturbée ». La compagnie ferroviaire invite les voyageurs à « annuler ou reporter leurs déplacements ».

Il faudra compter en moyenne un TGV Inoui sur deux pour cette nouvelle journée de mobilisation. Deux TGV sur cinq seront maintenus sur l'axe Nord, un TGV sur deux sur l'axe Est, un TGV sur trois sur l'axe Atlantique, deux TGV sur cinq sur l'axe Sud-Est.

Pour les Ouigo, deux trains sur cinq devraient circuler. Pour le trafic international, la SNCF prévoit trois Eurostar sur quatre et un trafic « légèrement perturbé » sur le Thalys.

Au niveau des TER, seuls 3 trains sur 10 en moyenne devraient circuler.

La situation sera aussi difficile en Ile-de-France.La RATP prévoit « un trafic très perturbé sur les réseaux RER et métro » et « légèrement perturbé sur le réseau bus ». La circulation des tramways devrait rester « normale ». Les lignes 1 et 14 circuleront puisqu'elles sont automatisées. Aucune ligne ne devrait être fermée mais certaines stations pourraient ne pas être accessibles.

En Ile-de-France, un RER A et B sur deux sont attendus (aux heures de pointe seulement pour la B). La ligne C verre circuler un RER sur trois. La situation sera plus tendue sur le RER E (un train sur cinq) et le RER D (un train sur six). Pour les Transiliens, un train sur trois est attendu pour les lignes H, J, K, L, N et deux Transiliens sur cinq pour la ligne P, un Transilien sur cinq pour la ligne R et deux Transiliens sur trois pour la ligne U.

Pour l’aéroport d'Orly, la direction générale de l'aviation civile a demandé dimanche aux compagnies aériennes d'annuler de manière préventive un vol sur cinq pour mardi à l'aéroport parisien.