Gouvernement : la majorité des ministres ont du mal à se faire connaître

Pap Ndiaye

Six mois après leur nomination, ils peinent à exister

Seuls 44 % des Français connaissent son nom et le portefeuille qu’il occupe. Comme lui, combien de ministres restent peu identifiés du grand public, Pap Ndiaye a beau diriger depuis mai le ministère de l’Éducation nationale, il reste un mystère pour l’ancienne enseignante Brigitte Macron. «Je ne le connais pas», a récemment déclaré la première dame à L’Obs souligne Le Figaro.

Une grande majorité des ministres restent peu connus du grand public, montre un sondage Odoxa- Backbone pour Le Figaro, qui a testé les vingt-trois principaux membres du gouvernement. Seuls six d’entre eux font partie du club des «stars», ces personnalités que plus de 80 % des Français connaissent de nom ou savent relier au bon portefeuille ministériel: Bruno Le Maire (Économie, 89 %), Éric Dupond-Moretti (Justice, 88 %), Olivier Véran (porte-parolat, 88 %), Gérald Darmanin (Intérieur, 87 %), Gabriel Attal (Comptes publics, 81 %) et Marlène Schiappa (Vie associative, 81 %).