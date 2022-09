Gifle envers son épouse : Sandrine Rousseau appelle Adrien Quatennens à se mettre « en retrait de toute parole publique »

La députée EELV Sandrine Rousseau a appelé Adrien Quatennens à se mettre « en retrait de toute parole publique » après avoir notamment reconnu une « gifle » envers son épouse.

La députée EELV Sandrine Rousseau a appelé dimanche le numéro deux de La France insoumise Adrien Quatennens à se mettre « en retrait de toute parole publique », et pas seulement de sa fonction de coordinateur du parti, après avoir notamment reconnu une « gifle » envers son épouse.

« Ce n'est pas possible de représenter les hommes et les femmes (...) quand on s'est rendu coupable de tels actes », a-t-elle précisé sur Radio J. Elle a notamment estimé qu'il était « indispensable » que Adrien Quatennens « quitte la coordination du parti » comme il l’a annoncé ce dimanche matin.

Sandrine Rousseau a également dit attendre des « sanctions » de La France insoumise envers Adrien Quatennens :

« Il y a maintenant une décision du parti politique à prendre ».

Sandrine Rousseau estime qu’Adrien Quatennens aura des difficultés à succéder à Jean-Luc Mélenchon dans ce contexte.

Elle a néanmoins reconnu que « ce n'est pas si courant que cela les personnes qui reconnaissent les violences. Donc acte il l'a fait ».

Ce dimanche, Adrien Quatennens a dans un long communiqué détaillé les « disputes » parfois violentes avec son épouse, reconnaissant aussi lui avoir « donné une gifle », « dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle ».

Le Canard enchaîné avait révélé mardi qu'une main courante avait été déposée par l'épouse de d'Adrien Quatennens.