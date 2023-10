En déplacement dans une école juive de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé que « plus de 20 interpellations » ont eu lieu en France pour des actes antisémites depuis samedi, jour des attaques du Hamas contre Israël.

Gérald Darmanin a également précisé que 500 lieux (écoles, synagogues...) sont désormais protégés par 10.000 policiers et gendarmes. Le ministre de l’Intérieur prône un « message de fermeté et de soutien » et a déclaré : « C'est important que tous les Français de confession juive sachent qu'ils sont protégés ».

Lundi déjà, Gérald Darmanin avait réaffirmé « le soutien du gouvernement », tout en évoquant une « fermeté absolue envers toutes les personnes qui en viendraient à menacer [...] nos compatriotes juifs ». Même son de cloche mardi pour Élisabeth Borne, lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. « Je veux rassurer tous les juifs de France: nous les protégeons », s'est engagée la Première ministre.