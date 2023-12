Gérald Darmanin annonce la dissolution du mouvement catholique Academia Christiana

Gérald Darmanin a annoncé dimanche 10 décembre dans un entretien à Brut qu'il présenterait prochainement en Conseil des ministres la dissolution d' Academia Christiana, un mouvement de catholiques traditionalistes.

"En voulant nous dissoudre, le gouvernement s'en prend une fois de plus aux catholiques, qu'il considère comme des citoyens de seconde zone", a réagi Academia Christiana sur son site internet, en accusant l'exécutif de chercher à "interdire toute pensée ou réflexion en dehors de l'idéologie laïciste et consumériste". "A l'heure où les coups de couteau fusent matin, midi et soir, la priorité de la République est de dissoudre un institut de formation dont les cadres sont tous d'honnêtes pères et mères de famille", a déploré l'organisation, qui prévoit de "contester cette procédure absurde" devant le Conseil d'Etat.

"L'État de droit chez Darmanin, c'est ne pas pouvoir expulser des jihadistes, ne pas tirer sur des criminels qui menacent la police, ne pas dissoudre la Jeune Garde [mouvement "antifa"], laisser prospérer les Frères musulmans, mais pouvoir dissoudre des associations pacifiques en claquant des doigts", a fustigé sur X (ex-Twitter) le fondateur de Reconquête! Eric Zemmour. Le ministre de l'Intérieur a précisé dans son interview à Brut qu'"au moins trois autres groupes d'ultradroite" étaient dans le viseur des services de renseignement, sans donner de détails.