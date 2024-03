Gaza : pour la première fois, le Conseil de sécurité vote pour un « cessez-le-feu immédiat »

Après plus de cinq mois de guerre, le Conseil de sécurité de l'ONU a enfin adopté ce lundi une résolution exigeant un « cessez-le-feu immédiat » à Gaza

Après cinq mois de guerre, c’est la première fois qu’un tel cessez-le-feu est voté lors d’un Conseil de sécurité de l’ONU. La résolution, adoptée par 14 voix pour et une abstention, « exige un cessez-le-feu immédiat pour le mois du ramadan » devant « mener à un cessez-le-feu durable », et « exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages ».

« Depuis cinq mois, le peuple palestinien souffre terriblement. Ce bain de sang a continué trop longtemps. C'est notre obligation d'y mettre un terme. Enfin, le Conseil de sécurité prend ses responsabilités », s'est félicité l'ambassadeur algérien Amar Bendjama, même si les résolutions du Conseil, contraignantes, sont régulièrement ignorées par les États concernés.

La nouvelle résolution condamne d'autre part « tous les actes terroristes », mais sans mentionner les attaques du Hamas du 7 octobre qui ont entraîné la mort d'au moins 1.160 personnes, pour la plupart des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes.