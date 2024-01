Gabriel Attal promet « 32 milliards d'euros supplémentaires » d'investissement dans la santé « dans les cinq ans »

Accompagné de la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, le nouveau chef du gouvernement est en visite samedi au CHU de Dijon.

Le Premier ministre, Gabriel Attal, et la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, se sont rendus au centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon, samedi 13 janvier. "Dans les cinq ans qui viennent, c'est 32 milliards d'euros supplémentaires qui vont être investis dans notre système de santé", a déclaré le chef du gouvernement devant la presse à l'issue de sa visite. Gabriel Attal et Catherine Vautrin ont visité les urgences pédiatriques, les urgences adultes, puis la plateforme de régulation du Samu. "Notre hôpital et nos soignants sont un trésor national", a ajouté le Premier ministre.