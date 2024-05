Gabriel Attal estime que le programme du Rassemblement national « équivaudrait à une sortie de l’Europe pour la France »

A quelques jours des élections européennes, Gabriel Attal s’en est pris sur RTL à ceux qu’il a qualifiés d’« extrêmes », le Rassemblement national et La France insoumise. En critiquant la « grosse ficelle » du RN consistant à « faire croire à un plan caché » du gouvernement, M. Attal a affirmé que le programme du parti d’extrême droite « équivaudrait à une sortie de l’Europe pour la France », et appelé les électeurs à « ne pas [être] les Britanniques qui ont pleuré après le Brexit ».

Si le RN ne fait plus campagne pour la sortie de l’Union européenne, le premier ministre a listé le non-respect « des règles du marché unique, [le non-paiement] de la cotisation de la France à l’Union européenne, [le non-respect de] la plupart des traités » comme étant au programme du RN, et conclu qu’alors « la réalité, c’est qu’on n’est plus dans l’Union européenne ». En convoquant à nouveau la situation au Royaume-Uni, M. Attal a expliqué que le pays connaissait, depuis sa sortie de l’Union, « plus d’immigration illégale que jamais, [et] des difficultés économiques massives ».