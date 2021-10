Fusion Société Générale - Crédit du Nord : 3.700 suppressions d'emploi

Société Générale

La Société Générale a annoncé officiellement, ce mardi matin, que la fusion de son réseau avec celui de Crédit du Nord entraînera 3.700 suppressions nettes de postes entre 2023 et 2025. Elle confirme néanmoins que cela se fera « sans aucun départ contraint » soulignent Les Echos.

La fusion complète » des deux banques de détail Crédit du Nord et Société Générale aboutira à : « une seule banque, avec un seul réseau, un seul siège, et un seul système informatique, au service de près de 10 millions de clients et forte de plus 25.000 collaborateurs » annonce la Société Générale.

La banque bénéficiera « d'un maillage territorial de 1.450 agences assurant le maintien dans les mêmes villes qu'aujourd'hui ». Au total, les deux réseaux en détenaient 2.100 à la fin de l'année passée , parfois proches les unes des autres précisent Les Echos.