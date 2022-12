Police

France-Maroc : un dispositif policier renforcé à Paris et des portes fermées sur le périphérique

La sécurité est renforcée à Paris pour la demi-finale France-Maroc qui a lieu ce mercredi soir, a annoncé Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur : 2.200 policiers seront mobilisés dans la capitale. souligne Le Parisien.

Les autorités attendent encore plus de monde que lors du quart de finale. Les Champs-Elysées ne seront pas fermés à la circulation, et, pour l'instant le métro circulera normalement, et aucune station ne serait donc fermé, sauf changement de dernière minute.

La ligne 1 et les stations George V, Franklin D. Roosevelt, Champs-Élysées Clémenceau et Concorde seront particulièrement surveillées.

Ainsi que le RER A entre les stations Charles-de-Gaulle Étoile et Châtelet.

Sur le périphérique parsien cinq portes d’accès à la capitale se verront fermées à la circulation à partir de 22 heures : porte de la Muette, porte Maillot, porte des Ternes, porte Dauphine et porte de Champerret.