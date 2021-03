France : 78% des jeunes musulmans sont opposés au droit de critiquer une croyance, un symbole ou un dogme religieux

Voile

Selon un sondage Ifop pour la Licra et le magazine Droit de Vivre (DDV) auprès de lycéens âgés de 15 ans et plus

Une enquête Ifop pour Licra et le Droit de Vivre montre qu'en France, les jeunes musulmans s’opposent massivement (à 78 %) au droit d’outrager une religion souligne François Kraus, directeur du pôle « politique / actualités » au Département Opinion de l’Ifop Ce n’est le cas que d’une minorité de catholiques (45 %), d’élèves sans religion (47 %) ou non scolarisés en REP (44 %).

61% des jeunes musulmans sont, par ailleurs, opposés au droit des journaux à caricaturer les personnages religieux. La proportion de lycéens estimant que Samuel Paty a eu tort de présenter en cours des caricatures atteint 48% chez les jeunes musulmans.

Et 86% des jeunes musulmans se déclarent favorables au port de signes religieux ostensibles par les élèves dans les collèges publics.

Étude Ifop pour Licra et le Droit de Vivre réalisée en ligne du 15 au 20 janvier 2021 auprès d’un échantillon national représentatif de 1 006 lycéens âgés de 15 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, type d’enseignement, filière et niveau, secteur, académie, affiliation religieuse).