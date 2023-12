Flambée des prix pendant les JO : 10.000 hôtels seront contrôlés en France d'ici les Jeux, annonce Olivia Grégoire

La ministre déléguée au Tourisme indique qu’un tiers des effectifs de la DGCCRF seront mobilisés pour contrôler les hôteliers et les restaurateurs, alors que certains d’entre eux se préparent déjà à faire flamber leurs tarifs.

Alors que de nombreux hôtels se préparent déjà à augmenter de façon considérable leurs prix au moment de la compétition, la ministre déléguée au Tourisme Olivia Grégoire a déclaré ce mercredi sur Sud Radio que 10.000 d’entre eux seront contrôlés par la Répression des fraudes d'ici à 2024.

Encadrer les prix, a rappelé la ministre, n’est pas à l’ordre du jour. «Ni à Londres, Rio, ou même Pékin, il n’y a eu d’encadrement ou de régulation des prix dans le cadre des Jeux Olympiques. On n’est pas dans une économie administrée. J’ai un lever efficace, c’est d’augmenter considérablement les contrôles». La ministre indique que 600 hôtels d’Île-de-France ont déjà été contrôlés en 2023. Il s’agit notamment de ceux faisant l'objet de signalements (via le site SignalConso ou par l'intermédiaire des préfectures) ou déjà connus des services. «Au total, 1 600 hôtels franciliens seront contrôlés avant les Jeux», a-t-elle promis. À l’échelle de l’Hexagone, 10.000 établissements seront passés au crible avant la compétition. «On va faire plus que doubler les contrôles», assure la ministre.