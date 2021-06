Fin du masque à l'extérieur le 1er juillet, annonce Jérôme Salomon, le ministère de la santé rectifie : aucune décision n'a été prise

Jérôme Salomon, directeur général de la santé

Invité de RTL lundi matin, Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, a déclaré « A partir du 1er juillet, le port du masque en extérieur devrait être levé », Mais le masque restera obligatoire et indispensable en intérieur, où « il y a beaucoup plus de risques », et que « les mesures barrière demeureront : le lavage des mains, les distances et faire attention dans les grands rassemblements ».

Mais le ministère de la Santé l'a aussitôt contre-dit, et précisé auprès de l'AFP : "« aucune décision [n’a] encore été prise concernant le port du masque en extérieur dans les prochaines semaines, qui reste donc la règle (...) les experts scientifiques seront amenés à se prononcer au cours du mois de juin sur une évolution de cette règle ».