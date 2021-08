Facebook bannit les talibans de son réseau et supprime tous les contenus qui les soutiennent

Talibans

Facebook indique avoir une équipe dédiée d'experts afghans pour surveiller et supprimer les contenus liés aux talibans

Facebook dit avoir banni les talibans et tous les contenus qui les soutiennent de ses plateformes car il considère le groupe comme une organisation terroriste annonce la BBC.

Cette décision s'applique aussi à Instagram et WhatsApp précise la BBC.

« Les talibans sont sanctionnés en tant qu'organisation terroriste en vertu de la loi américaine et nous les avons interdits de nos services en vertu de nos politiques sur les organisations dangereuses. Cela signifie que nous supprimons les comptes gérés par ou au nom des talibans et interdisons les éloges, le soutien et leur représentation." a déclaré un porte-parole de Facebook à la BBC.

"Nous avons également une équipe dédiée d'experts afghans, qui sont des locuteurs natifs du dari et du pachto et connaissent le contexte local, ce qui nous aide à identifier et à nous alerter des problèmes émergents sur la plate-forme", a ajouté Facebook.