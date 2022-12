Face à la propagation du Covid en Chine, plusieurs analyses prévoient plus d'un million de décès

Xi Jinping

En Chine, une épidémie de covid-19 à propagation rapide a amené les chercheurs à prédire une augmentation des décès liés au virus l'année prochaine, plusieurs analyses prévoyant plus d'un million de décès dans un pays qui, jusqu'à présent, a largement contrôlé le coronavirus écrit le Washington Post.

Cela mettrait le nombre de morts en Chine à égalité avec celui des États-Unis, où 1,1 million de personnes sont mortes du covid-19 depuis le début de la pandémie.

Plus tôt ce mois-ci, la Chine a considérablement assoupli sa politique stricte de « zéro covid » à la suite d'une vague de manifestations dans les villes où les habitants en avaient assez des années de confinements stricts, de tests de masse et de quarantaines centralisées. Les manifestations ont marqué la plus importante manifestation de dissidence publique en Chine depuis des années.

Mais bon nombre des 1,4 milliard d'habitants de la Chine restent vulnérables au virus en raison d'une exposition limitée, de faibles taux de vaccination et de faibles investissements dans les soins d'urgence . Et maintenant, les salons funéraires et les crématoriums de Pékin, la capitale, ont du mal à répondre à la demande, a rapporté Reuters .