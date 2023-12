Eurostar : au moins 14 trains ont été annulés en raison d’une fermeture des voies près de Londres

Le trafic Eurostar est perturbé en cette journée du 30 décembre.

Les voyageurs qui devaient se rendre au Royaume-Uni ou voyager au coeur de l'Angleterre vont devoir être patients à l’occasion de ce week-end de la Saint-Sylvestre. Au moins 14 trains ont été annulés samedi matin, en raison d'une inondation des voies dans le sud de l'Angleterre. Cet incident a bloqué des milliers de passagers lors de l'un des week-ends les plus chargés de l'année.

« En raison d'un problème d'infrastructure sur la ligne à grande vitesse près de Londres, nous sommes contraints d'annuler certains trains au départ ou à destination de Londres », selon les précisions d’Eurostar sur son site internet.

D’après l'opérateur ferroviaire britannique South Eastern Railway, les perturbations pourraient durer « jusqu'à la fin de la journée » :

« Des inondations se sont produites dans les deux tunnels ferroviaires près d'Ebbsfleet International, ce qui signifie que les deux tunnels sont fermés », indique la compagnie ferroviaire.

Concernant les itinéraires impactés, « aucun train ne peut circuler » entre Saint Pancras International, la gare de départ et d'arrivée des Eurostar à Londres, et Ebbsfleet International.

Les voyageurs pourront « échanger gratuitement leur billet pour voyager à une autre date ou à un autre horaire, dans la même classe de voyage » ou « annuler leur réservation et demander un e-voucher », utilisable pendant un an. Il est aussi possible d’« annuler leur réservation et demander un remboursement ».

Le 21 décembre, le trafic des trains Eurostar a déjà été perturbé suite à des annulations de trains en raison d'une grève surprise qui a paralysé le tunnel sous la Manche. Trente trains avaient été annulés le 21 décembre.