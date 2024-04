Européennes : Glucksmann dénonce « l’échec d’Emmanuel Macron » face au succès de Bardella

Le troisième homme dans les sondages pour les européennes veut garder la tête froide.

Des signes encourageants. Dans un sondage Elabe pour La Tribune du Dimanche et BFM TV, publié ce dimanche, la liste PS-Place Publique atteint même 12% des intentions de vote et réduit un peu plus l’écart avec Renaissance et ses alliés (16,5%). «Cette dynamique, on la ressent partout. Partout, il y avait la même attente et le même enthousiasme. Le fait qu’on parle d’Europe, et qu’on ait un cap clair, ça suscite une forme d’entrain», a-t-il assuré

Raphaël Glucksmann reconnaît «la faute de la gauche» qui a perdu pied dans les campagnes comme dans les classes moyennes et populaires. «Ça doit nous empêcher de dormir, ça doit nous prendre aux tripes (...) Ça me travaille tout le temps de voir dans les sondages que les ouvriers s’abstiennent ou votent Rassemblement national», s’est-il indigné.

Face au succès de la liste de Jordan Bardella, qui continue de caracoler à 30% dans les sondages, Raphaël Glucksmann a pointé du doigt un «échec collectif, d’abord du gouvernement et d’Emmanuel Macron lui-même qui avait promis de supprimer toutes les raisons du vote RN».