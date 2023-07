Europe : neuf personnes qui préparaient "des attentats de grande envergure" ont été arrêtées aux Pays-Bas et en Allemagne

Sept hommes âgés de 20 à 45 ans ont été arrêtés jeudi, à Düsseldorf, Gladbeck et Gelsenkirchen, en Allemagne dans le cadre de cette opération.

Neuf terroristes soupçonnés de préparer des attentats ont été arrêtés ce jeudi en Allemagne et aux Pays-Bas. Selon les médias allemands, les suspects sont arrivés en Allemagne avec de faux papiers en provenance d’Ukraine et se sont fait passer pour des réfugiés.

Un vaste coup de filet dans le cadre de la lutte contre le terrorisme a été mené ce jeudi en Europe. Un homme de 29 ans originaire du Tadjikistan et une femme de 31 ans originaire du Kirghizistan ont été arrêtés aux Pays-Bas. Selon les autorités, le premier avait prêté allégeance à l’Etat islamique et avait reçu l’ordre de préparer un attentat. "Les plans n’étaient pas encore concrets, mais le procureur les a jugés suffisamment sérieux pour intervenir", selon le communiqué diffusé.

En Allemagne, sept hommes âgés de 20 à 45 ans ont aussi été arrêtés jeudi, à Düsseldorf, Gladbeck et Gelsenkirchen, selon des informations de 7sur7.be. Ces suspects sont originaires du Tadjikistan, du Kirghizstan et du Turkménistan. Selon les services de sécurité allemands, ces individus entretenaient des contacts avec la branche afghano-pakistanaise de l’Etat islamique.

"Les sept suspects se connaissent depuis un certain temps et partagent une idéologie islamique radicale. Peu après le déclenchement de la guerre en Ukraine au printemps 2022, ils ont voyagé presque simultanément de ce pays vers l’Allemagne. Fin juin 2022, ils ont formé une organisation terroriste en Allemagne dans le but de perpétrer des attentats de grande envergure", selon les précisions des procureurs allemands.

D’après le quotidien allemand Bild, les Tadjiks se seraient fait passer pour des réfugiés de guerre et auraient utilisé des faux papiers pour entrer en Allemagne via l’Ukraine.

Le groupe aurait déjà discuté de cibles allemandes, effectué des reconnaissances et tenté de se procurer des armes. Six d’entre eux collectaient également de l’argent pour l’EI depuis avril de l’année dernière.