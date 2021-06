Euro 2021 : les Bleus n'ont pas mis un genou à terre avant le match France-Allemagne hier soir, contrairement à ce qui était prévu

Hugo Lloris sur RMC Sport

L'équipe de France a remporté son premier match de l'Euro ce mardi face à l'Allemagne (1-0), mais elle n'a pas posé le genou à terre avant la rencontre, comme cela avait été annoncé par Hugo Lloris la veille du match souligne BFM/RMC Sport.

Le capitaine des Bleus a indiqué après la partie qu'il s'agissait d'une décision collective, tout en remettant en cause le manque de solidarité global lors de cette compétition.

Le geste devait être en soutien aux victimes de violences et d'agressions racistes, dans la lignée du mouvement Black Lives Matter.

Hugo Lloris, le capitaine a expliqué la situation au micro de RMC, "Le genou par terre, c'était une décision collective. On part du principe que si on doit le faire, toutes les nations doivent le faire avec l'appui de l'UEFA. C'est le cas en Premier League, où le mouvement a été ensemble et solidaire. Sur cette compétition, c'est moins le cas."

Le 2 juin dernier, au Stade de France, les joueurs de Didier Deschamps avaient posé un genou à terre avant la rencontre amicale face au pays de Galles.