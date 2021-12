Eric Zemmour était hier soir l'invité d’Hanouna sur la chaîne C8 pendant près de trois heures

Eric Zemmour sur C8

Eric Zemmour a défendu jeudi soir sur C8 ses idées et sa vision de la France face à une dizaine d’intervenants raconte Le Parisien.

Exemples...

Aymeric Caron et Éric Zemmour ont en commun d’avoir été chroniqueurs d’ « On n’est pas couché », l’émission de Laurent Ruquier sur France 2. Premier débatteur à croiser le fer avec le candidat, le journaliste et essayiste veut « mettre du sourire dans les horreurs que vous [Éric Zemmour] racontez ». « Vous, vous ne mettez pas de sourire dans les bêtises que vous racontez », lui réplique le candidat, suscitant quelques applaudissements dans le public.

Naulleau concède « être venu en tant qu’ami » asssiter au meeting de Villepintre. Les deux se sont croisés dans de multiples émissions de télévision et ont depuis tissé une « solide amitié », qui ne les empêche pas d’avoir de « nombreux désaccords ». Naulleau les égrène sur le plateau. Sur la question de l’immigration, les deux s’accorderaient seulement sur l’expulsion des délinquants étrangers.

. « Les femmes sont-elles traitées de façon égalitaire ? » lui demande la ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno. « Oui », répond tout de go le candidat, assurant par exemple que les femmes « choisissent leur métier ».

« J’en ai marre qu’on déteste la Seine-Saint-Denis », commence Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Zemmour le renvoi au pire. Le communisme, Lénine et Robespierre...