© bERTRAND GUAY / AFP

Reconquête

Eric Zemmour annonce qu’il continuera de défendre la France et invite ses électeurs à voter pour Marine Le Pen au second tour

L’auteur de « La France n’a pas dit son dernier mot » est parvenu à se hisser à la quatrième position de l’élection présidentielle. Eric Zemmour a battu Valérie Pécresse et Les Républcains lors de ce scrutin présidentiel. Pour le second tour, Eric Zemmour a invité ses militants et ses électeurs à se mobiliser en faveur de Marine Le Pen.