Eric Zemmour a pensé "s'arrêter" après son mauvais score à la présidentielle

Eric Zemmour

"Oui, oui j'ai douté, c'est vrai, vous avez raison, j'ai réfléchi, j'y ai pensé, j'ai pensé m'arrêter" a déclaré Eric Zemmour lundi matin sur BFMTV.

"Je ne me suis pas lancé dans la politique pour avoir des postes, ou diriger un parti. Je me suis jeté à l'eau pour tenter d'arrêter la disparition de la France. Je ne pense pas que ce sujet soit fini, au contraire, je pense qu'il va devenir de plus en plus important, si j'ai eu tort électoralement, pour l'histoire j'eu raison".

"Je me suis dit est-ce quelqu'un porte ton combat ? Non !" Apolline de Malherbe (BFMTV) lui cite les noms Marine Le Pen ou Bruno Retailleau et Éric Ciotti, candidats à la présidence du parti Les Républicains (LR). Zemmour répond : "Ce sont des gens qui ne parlent pas de la disparition programmée de la France, qui ne parlent pas du grand remplacement, de la disparition programmée de la France et qui considèrent que l'islam est différent de l'islamisme. Tous ces sujets, moi je les porte. Je me suis dit tu es le seul pouvoir porter ça."

Questionné sur les commentaires de Ségolène Royal concernant l'Ukraine, Eric Zemmour réponde : "«Il est courageux de ne pas accepter le discours imposé par les médias et moi, je le fais. Il y a une doxa imposé par les médias, et les gens comme Ségolène Royal et moi, nous la contestons.»